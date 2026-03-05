В Финляндии захотели пойти на опасный шаг против России

Власти Финляндии рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. Об опасном шаге против России сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

На данный момент ограничения в вопросе транзита ядерного оружия закреплены в законе о ядерной энергии, однако правительство может изменить эту норму. По данным источников, сейчас министерство обороны Финляндии прорабатывает инициативу по пересмотру этого закона.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса проходит в контесте членства Финляндии в НАТО и нестабильной геополитической обстановки в регионе.

Ранее в Финляндии объявили о наборе людей со знанием русского и китайского языков для работы в сфере разведки. Сообщается, что работа будет включать в себя сбор разведывательной информации как в самой Финляндии, так и за рубежом.