Из ВСУ начала массово сбегать «элита»
На Украине были вынуждены признать, что из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово сбегать «элита». Об этом сообщил РФ «Север».
Уточняется, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО). «Общение с дезертирами показало, что их мотивы ничем не отличаются от насильно мобилизованных: общая усталость от войны, низкие зарплаты, постоянные поборы в частях, неуважение со стороны старших начальников и прочее», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что традиционно командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия. Однако в настоящее время для украинских националистов нет безопасных участков фронта, поскольку штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) РФ могут начать наступление на самых разных направления.
Ранее украинский военный Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что из ВСУ дезертировали сотни тысяч бойцов. По его словам, в самовольное оставление части ушли «100-200 тысяч людей, может, и то больше».