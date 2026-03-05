Польша создаст условия для американских военных на своей территории

Польша будет стремиться сохранить на своей территории военные силы США. Об этом говорится в Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы.

Для этого республика будет привлекательные социально-бытовые и учебные условия для американских сил на своей территории в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве. Стратегическое партнерство двух стран включает в себя, помимо прочего, совместные военные учения, постоянное размещение значительных сил НАТО на восточном фланге, инвестиции в критическую инфраструктуру и ее защиту, закупки и модернизацию вооружений.

Ранее в Польше перевернулся автобус с американскими солдатами, которые ехали на учения. Уточнялось, что один из трех автобусов, направлявшихся в сторону Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет. В нем находились 35 человек.