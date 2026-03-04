Подсчитана стоимость одного дня операции США против Ирана

Расходы США на военную операцию в Иране составляют 1 миллиард долларов в день. Об этом в соцсети X сообщила журналист издания Atlantic Нэнси Юссеф

По ее утверждению, такую сумму ей озвучил источник в американском конгрессе после брифинга, организованного Министерством войны США. Однако, уточняет репортер, цифра пока является предварительной.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».