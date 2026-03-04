В США забили тревогу из-за стратегии Тегерана в конфликте

Правительство Ирана заранее спланировало ход конфликта с США и Израилем, рассчитало, что сможет выдержать удары коалиции, рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Он признал, что в ходе военных действий могут быть потери среди американских военнослужащих, но выразил уверенность в победе над Исламской Республикой.

Глава Пентагона Пит Хегсет открыто рассказал, в свою очередь, что США не планировали вести честный бой с противником.

Иран с самого начала знал, предположил Дэвис, что по сравнению с США и Израилем у него значительно меньше огневой мощи.

«Вместе с тем, Тегеран рассчитал, что сможет выдержать наш огонь, нанести достаточное количество ударов ракетами и беспилотниками по нашим базам, израильским городам и целям наших союзников в регионе, чтобы затянуть военные действия на более длительный срок, чем мы сможем выдержать», — заметил военный эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Иран отчетливо осознает — борьба идет ради выживания страны, военных, народа в целом, конфликт является экзистенциальным.

«По-видимому, они рассчитали, что как только на них упадет первая американская или израильская ракета, они пойдут ва-банк», — отметил Дэвис.

Пентагон обратился с призывом к Евросоюзу

Мощные удары со стороны Израиля и США не стали сюрпризом, роковой неожиданностью для Ирана, резюмировал подполковник.