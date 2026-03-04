Названо «смертоносное оружие» Ирана в войне против США

В рамках конфликта с Соединенными Штатами Америки Иран использовал «смертоносное оружие». Таким образом американская газета The New York Times (NYT) назвала дроны, поразившие множество военных объектов США.

Согласно информации издания, с начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран запустил до двух тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иран применяет дроны Shahed для атак по всему региону, в том числе по отелям и военным базам, где дислоцированы американские военнослужащие.

На Западе испугались одного шага Ирана против США

Ранее во время закрытого брифинга американских военных для всех членов Конгресса США в Капитолии 3 марта представители администрации президента Дональда Трампа заявили, что иранские дроны-камикадзе Shahed 136 представляют собой серьезную проблему, поскольку американские системы ПВО не смогут перехватить их все.