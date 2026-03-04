Над двумя российскими городами раздалось около 20 взрывов

Около 20 взрывов раздалось над Саратовом и Энгельсом. Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппарвто (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Shot в Telegram-канале.

«За 30 минут прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях Саратова и Энгельса», — говорится в сообщении.

Как утверждают очевидцы, дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. По данным Shot, в небе мелькают вспышки от взрывов.

Ранее ВСУ пытались атаковать Саратовскую область 23 февраля, взрывы слышали жители двух городов — Саратова и Энгельса. Всего было слышно по меньшей мере 12-15 громких взрывов.