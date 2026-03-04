В Пентагоне раскрыли, какую роль может сыграть НАТО в войне с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке может развиваться таким образом, что потребуется координация стран НАТО для ее разрешения, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. Об этом пишет РИА Новости.

США и Израиль после тщательной подготовки, которая заняла несколько месяцев, нанесли масштабный удар по гражданским и военным объектам Ирана. Исламская Республика в ответ ударила по 27 американским военным базам на Ближнем Востоке, атаковала британские, французские, немецкие базы в макрорегионе.

По данным Красного Креста, потери Ирана составили порядка 800 человек. Среди погибших — свыше 100 детей, педагоги, тренера. В КСИР отметили, в свою очередь, что США потеряли более 500 военных за первые дни конфликта.

«На мой взгляд, существует реальная вероятность развития ситуации в направлении некоего формата объединения или координации действий», — отметил Колби.

Ранее сообщалось, что Пентагон признал гибель на Ближнем Востоке только шести военнослужащих.