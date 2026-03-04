Иран обстрелял офис Нетаньяху

Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар, его слова передает телеканал Al Jazeera.

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху», — рассказал он.

По словам военачальника, в результате ударов по офису израильского премьера погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии.

Ранее центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели сотни морпехов США в ходе атаки на Дубай. Утверждается, что на военной базе в ОАЭ находилось около 160 американских военнослужащих.