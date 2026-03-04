Иран обстрелял офис Нетаньяху

Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар, его слова передает телеканал Al Jazeera.
По словам военачальника, в результате ударов по офису израильского премьера погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии.
Ранее центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели сотни морпехов США в ходе атаки на Дубай. Утверждается, что на военной базе в ОАЭ находилось около 160 американских военнослужащих.