$77.890.75

Иран обстрелял офис Нетаньяху

Lenta.ruиещё 1

Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар, его слова передает телеканал Al Jazeera.

Иран обстрелял офис Нетаньяху
© Лента.Ru

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху», — рассказал он.

По словам военачальника, в результате ударов по офису израильского премьера погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии.

Ранее центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели сотни морпехов США в ходе атаки на Дубай. Утверждается, что на военной базе в ОАЭ находилось около 160 американских военнослужащих.