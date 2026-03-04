Пентагон обратился с призывом к Евросоюзу

Европейским странам следует наращивать свою боеготовность вне зависимости от урегулирования конфликта на Украине, заявил в среду, 4 марта, замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние два года США постоянно оказывают давление на союзников в оборонной сфере, принуждают европейские страны к перестройке промышленных площадок, наращиванию оборонных расходов.

«Независимо от того, продолжается конфликт [на Украине] или заканчивается, последствия должны быть те же, а именно укрепление Европы», — отметил Колби.

Замглавы Пентагона также призвал к немедленной мобилизации ВПК США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.

«Я считаю, что нам нужно серьезно взяться за наш ВПК. Но пусть ни у кого не будет иллюзий: мы работаем на опережение в данном вопросе», — пояснил Колби.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Запад переоценил возможности своего военно-промышленного комплекса. В частности, США не могут резко нарастить производство вооружений в связи с тем, что «снаряды делают не из денег, а из сырья», стране в целом не хватает специалистов.