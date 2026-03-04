В Сочи силы ПВО отражают атаку БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин в среду вечером сообщил о работающей система ПВО, которая отражает второй за несколько последних часов массированный налет беспилотных летательных аппаратов на город и соседнюю федеральную территорию "Сириус".

"Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Он обратился с просьбой к тем, кто живет рядом с морской береговой линией ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в глухом помещении без остекления.

А также не снимать от съемки и не публиковать в соцсетях работы ПВО, дронов и их обломки, работу специальных и оперативных служб.

В настоящее время снова закрыт аэропорт Сочи. По информации Росавиации, с 20:55 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

Отметим, что воздушная гавань города курорта с трех часов дня 4 марта принимала пассажирские лайнеры лишь в течение получаса.