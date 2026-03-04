В Британии раскрыли, как конфликт с Ираном отразится на Украине

Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке с высокой долей вероятности принесет большие проблемы Киеву, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Автор статьи заметил, что Владимир Зеленский пока настроен оптимистично, выражает надежду на скорое завершение войны США против Ирана и продолжение поставок.

«[Вместе с тем] европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине», — отметил обозреватель.

Кроме того, пояснил публицист, Киеву придется бороться за внимание не только США, но и двух ранее самых активных сторонников Зеленского — Британии и Франции. Он добавил, что базы этих стран подверглись ударам в ходе ответных атак Ирана.

По его мнению, западные страны придержат оружие, приостановят его поставки на Украину. На фоне этого, уточнил он, Украина столкнется с перебоями в поставках ракет ПВО.