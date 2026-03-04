На Западе раскрыли, что будет делать Иран при нехватке ракет
В случае нехватки ракет Иран сможет продолжать наносить удары беспилотниками. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.
Один из источников газеты заявил, что количество запусков иранских ракет уменьшается.
По его словам, возможность наносить ракетные удары при их нынешней интенсивности у Ирана может оставаться в течение еще нескольких дней.
В штабе войск ПВО Ирана ранее заявили также, что в результате атаки на Дубай погибли не менее 100 морских пехотинцев ВС США.
По мнению политолога Юрия Самонкина, третьей мировой войной конфликт на Ближнем Востоке не закончится, так как финансовых и человеческих ресурсов для перехода на уровень глобального противостояния у США, Израиля и Ирана не хватит.