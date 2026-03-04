На Западе раскрыли, что будет делать Иран при нехватке ракет

В случае нехватки ракет Иран сможет продолжать наносить удары беспилотниками. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

© Московский Комсомолец

Один из источников газеты заявил, что количество запусков иранских ракет уменьшается.

По его словам, возможность наносить ракетные удары при их нынешней интенсивности у Ирана может оставаться в течение еще нескольких дней.

В штабе войск ПВО Ирана ранее заявили также, что в результате атаки на Дубай погибли не менее 100 морских пехотинцев ВС США.

Стало известно, какая еще страна может присоединиться к ударам по Ирану

По мнению политолога Юрия Самонкина, третьей мировой войной конфликт на Ближнем Востоке не закончится, так как финансовых и человеческих ресурсов для перехода на уровень глобального противостояния у США, Израиля и Ирана не хватит.