Иран начал новую волну ракетных ударов, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. Подробности пока не приводятся.

Немногим ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Над городом прогремели взрывы.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в Иране в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны. В некоторых местах все еще идут поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.