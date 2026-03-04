В Германии высказались об отправке военных на Ближний Восток

Отправка подразделений Бундесвера на Ближний Восток на фоне конфликта между США и Ираном исключается, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет РИА Новости.

США начали вооруженную агрессию против Ирана в субботу, 28 февраля. К ударам по Исламской Республике присоединились Израиль и Катар.

Европейские лидеры сделали ряд резких заявлений о конфликте, раскритиковали Иран, но пока не предприняли конкретных действий, направленных против республики, заметили журналисты.

«Германия не является стороной в войне. Немецкие вооруженные силы не будут участвовать в этой войне», — подчеркнул Писториус.

Министр обороны уточнил, что усилия Берлина будут направлены на деэскалацию в ближневосточном регионе.