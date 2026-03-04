У США закончились ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot

Интенсивная работа ПВО армий США и их союзников на Ближнем Востоке привела к ликвидации запасов зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Противоракеты PAC-3 фактически закончились. Местные жители все чаще находят обломки устаревших моделей зенитных ракет, выпущенных более 25 лет назад, пишет "Военный обозреватель".

"Патриот" стоит на вооружении с 1982 года и за это время сменил несколько поколений боеприпасов. PAC-3 - наиболее современная управляемая ракета, используется с 1999 года. Увеличена дальность поражения баллистических целей - до 45 км при удалении пусковой установки от радара наведения.

Прежние варианты ракеты, PAC-1/2 обладают более скромными характеристиками.

По самым скромным оценкам, со времени начала военной операции против Ирана ближневосточное ПВО расстреляло уже более 500 ЗУР из арсенала Patriot. Эксперты отмечают, что арабские союзники США тратят на перехваты гораздо больше ракет, чем положено по штату: пять и более на одну цель вместо двух.

Оценочная мощность американского военно-промышленного комплекса - 800 противоракет для Patriot и THAAD в год.

Заставляя США интенсивно расходовать противоракеты, Иран параллельно и методично уничтожает зенитные радары в регионе.