В ЦАХАЛ заявили об ударе по военному комплексу на востоке Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла масштабный удар по военному комплексу на востоке Тегерана, следует из заявления армейской пресс-службы.

© m24.ru

Утверждается, что на территории объекта располагались штабы всех служб безопасности Исламской Республики. Там же, по сообщению израильской армии, работали иранские сотрудники спецслужб.

Армия Израиля также заявила, что в атакованных командных центрах находились лица, ответственные за координацию операций, подготовку новых ударов против Израиля и региона, а также репрессии против народа Ирана.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число погибших в Иране в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны. В некоторых местах все еще идут поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.