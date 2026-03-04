Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет не подтвердил информацию СМИ о том, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране. Его слова приводит C-SPAN.

По данным телеканала CNN, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов вооружает курдские силы, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране.

"Наши цели никак не привязаны к поддержке или снабжению каких-либо отдельных группировок. Мы знаем, чем занимаются другие стороны, но наши приоритеты лежат в иной плоскости", - сказал глава Пентагона.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что обстрелял курдские позиции, расположенные вдоль границы, десятками беспилотников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".