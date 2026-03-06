Глава Пентагона опроверг информацию о сбитом Ираном американском истребителе

Иранcкие военные не сбивали истребитель ВВС США F-15, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

В своем утверждении он сослался на информацию, предоставленную Центральным командованием ВС США (СЕНТКОМ).

4 марта тегеранское информационное агентство Tasnim сообщило, что иранская армия сбила принадлежащий Вооруженным силам США многоцелевой истребитель F-15 Eagle. При этом журналисты не привели никаких подробностей.

IRIB: американский истребитель F-15, рухнувший в Ираке, сбили силы ПВО Ирана

Утром 5 марта израильский 14-й канал сообщил, что истребитель F-15 Eagle потерпел крушение на западе Ирана. По его информации, экипажу удалось покинуть самолет до столкновения с землей. Журналисты утверждают, что летчики оказались в труднодоступной местности, что осложнило проведение спасательной операции.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

