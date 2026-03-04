Стало известно, какая еще страна может присоединиться к ударам по Ирану

Власти Великобритании допустили развертывание новых сил на Ближнем Востоке, присоединение к операции против Ирана, пишет портал i Paper со ссылкой на источники.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. 3 марта к партнерам присоединился Катар.

«Великобритания не исключает развертывания войск на Ближнем Востоке или присоединения к ударам по Ирану», — отметил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что в настоящий момент нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако «все варианты остаются открытыми».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ, Британии и Франции не заняли твердую позицию по иранскому конфликту. Вместе с тем, они предприняли ряд шагов, направленных на поддержку действий США на Ближнем Востоке.

Так, 2 марта премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство не будет принимать участия в ударах по Ирану и не изменит своего решения.

Вместе с тем, заметил глава кабмина, Лондон удовлетворил просьбу Вашингтона позволить американским военным использовать британские базы для «конкретных и ограниченных оборонительных целей».

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Лондоном «явно уже не те, что были», так как Великобритания подтвердила свое решение не присоединяться к ударам по Ирану.