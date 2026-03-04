Британия может присоединиться к ударам по Ирану

Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану. Об этом сообщает портал The i Paper со ссылкой на источники. Отмечается, что в настоящий момент у Британии нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако "все варианты остаются открытыми". По данным издания, власти страны также рассматривают возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив. До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон наращивал силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Британия должна была помочь Вашингтону в атаке на Иран. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".