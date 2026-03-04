Алаудинов заявил, что готов «хоть сегодня» поехать воевать за Иран
Командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором заявил, что готов отдать все имеющееся у него оружие Ирану и отправиться воевать за Исламскую Республику.
Генерал отметил, что если руководство России примет такое решение, то он "хоть сегодня" готов "поехать" в Иран, чтобы помочь союзникам отразить наземное продвижение американских войск.
По словам Алаудинова, с 99% вероятностью президент США Дональд Трамп является "антихристом". Генерал считает, что следующими "гарантированно после Ирана будем мы".