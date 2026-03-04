Шеф Пентагона ответил на предложение России и Китая по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на предложение прекратить атаки на Иран, с которым ранее выступили Россия и Китай.

Хегсет заявил в среду на брифинге, что ответных сообщений для РФ и КНР у США нет.

Также шеф Пентагона заявил, что Росси и КНР «здесь не играют существенной роли». По его словам, проблема США не с ними, а с ядерными амбициями Ирана.

Пентагон заявил о победе над Ираном

При этом Хегсет отметил, что Пентагон начал расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Он подчеркнул, что США никогда не наносят удары по гражданским объектам.