Экипаж Ка-52М поразил бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения бронетехнике противника и боевикам ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

© ТК «Звезда»

Отмечено, что удар наносился в интересах группировки войск «Север». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты по заранее разведанным целям.

Отработав по противнику, экипаж выполнил противоракетный маневр. Летчики отстрелили тепловые ловушки, после чего благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ поразил украинский опорный пункт в зоне спецоперации. В тот раз авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.