Пентагон раскрыл одну из ключевых задач США в Иране

Соединенные Штаты в ходе операции стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, передает РИА Новости.

«Мы делаем все, чтобы Иран не смог быстро восстановить свои боевые возможности», — сказал военный на пресс-брифинге в Пентагоне.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что США хотят уничтожить иранские наступательные ракеты и их производство, а также военный флот и инфраструктуру безопасности Ирана.

«Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности», — заявил шеф Пентагона, обозначая цели операции.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.