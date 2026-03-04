США намерены расширить удары по территории Ирана

Соединенные Штаты планируют расширять удары по объектам на территории Ирана и переходят к более точечным операциям вблизи целей.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Дэн Кейн.

«Центральное командование США переходит от крупных ударных комплексов с дистанции к высокоточным ударам в непосредственной близости от объекта», – сказал председатель ОКНШ.

Независимая миссия ООН дала оценку ударам США и Израиля по Ирану

По словам Кейна, американское командование фиксирует снижение интенсивности ответных действий Тегерана. Количество запущенных Ираном баллистических ракет сократилось на 86% по сравнению с первым днем боевых действий и на 23% за последние сутки. Кроме того, число запусков ударных беспилотников уменьшилось на 73%. Генерал отметил, что Центральное командование США «добивается устойчивого прогресса» в ходе операции.