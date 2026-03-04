В США подтвердили удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки

В США подтвердили удар по иранскому кораблю. Об этом сообщает Reuters.

© Московский Комсомолец

По словам источников агентства, удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки нанесли США.

Ранее СМИ писали, что в результате этой атаки минимум 78 человек пострадали, 101 пропал без вести.

Также в среду сообщалось, что в Иране число погибших в результате ударов США и Израиля возросло до 1045.

Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что худшим вариантом в войне с Ираном будет, если на смену убитому верховному лидеру Али Хаменеи придет похожий.