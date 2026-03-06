ЦАХАЛ уничтожил подземный бункер Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный бункер убитого в центре Тегерана верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В операции было задействовано около 50 истребителей, сбросивших более 100 боеприпасов, сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, бункер располагался под комплексом руководства иранского режима и служил защищенным резервным объектом для управления боевыми действиями. Объект был построен под гражданскими кварталами и включал многочисленные входы и переговорные для высших чинов Ирана.

«Уничтожение подземного бункера углубляет ущерб возможностям командования и контроля иранского террористического режима», — подчеркнули в израильской армии.

Атака стала продолжением масштабной военной операции, начатой 28 февраля. В результате боевых действий был ликвидирован сам Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. Временным преемником Хаменеи назначен его сын — 56-летний Моджтаба Хосейни Хаменеи.