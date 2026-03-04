«Серьезные проблемы»: США могут поставить Украине способное «выжигать электронику» оружие

Историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что США могут передать ВСУ дроны с электромагнитной пушкой. Об этом сообщает News.ru.

Кнутов рассказал, что в США создали навесной блок с электромагнитной пушкой для беспилотника Coyote. Этот блок позволяет дрону подлетать к цели и выводить из строя ее электронные компоненты. Сам беспилотник после этого сможет продолжать свой путь, не получив повреждений.

«Если американцы такую аппаратуру поставят на Украину, это создаст серьезные проблемы. Условно говоря, дрон может подлетать на пять метров к цели, включать пушку, и она будет выжигать электронные компоненты», - объяснил эксперт.

Кнутов отметил, что пока известно лишь об испытаниях этого устройства. Однако он считает, что производители захотят поскорее опробовать его на поле боя.

Ранее замглавы компании по производству дрондетекторов Дмитрий Садовник рассказал, что ВСУ использовали новый тип американского беспилотника для атаки на Донецк. Садовник сообщил, что дрон Hornet способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов.