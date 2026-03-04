Украина не соблюдает международную конвенцию по обращению с военнопленными и есть целая сеть тюрем, в которых российских бойцов подвергают пыткам. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее в МИД России сообщили, что на Украине существует сеть нелегальных секретных тюрем, в которых удерживаются российские военные. Надзиратели в этих тюрьмах занимаются в том числе и шантажом близких солдат: звонят женам, начальникам и матерям, выбивают из них деньги.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, иностранные правозащитники предпочитают не замечать того, что творится на Украине в нарушение

Женевской конвенции.

«Зинданы, подвалы, клетки, бетонные коробки, куда бросают наших бойцов, если они ранены, контужены, попали в плен. И они попадают в конвейер издевательств. Совсем мало времени тратится на попытки выбить из них военную информацию. Дальше идет просто садистское издевательство», - рассказал дипломат.

Он отметил, что говорил уже с сотнями российских военных, которые вернулись домой и рассказали о том, что пережили в украинском плену.

«Травили собаками, вырывали зубы, проводили над ними медицинские опыты. Об избиениях, электрических стульях уже сказано много. В голову нормального человека не умещается, как можно на протяжении суток, недель (а у некоторых – и месяцев) издеваться, пытаясь забить человека до смерти», - заметил Родион Мирошник.

По мнению дипломата, это делалось из-за ненависти, а также из-за попыток «вытрясти деньги из родственников» или завербовать их. На сегодняшний день уже открыто более 9 тысяч уголовных дел, идет расследование тех преступлений, которые совершили «украинские деятели», отметил он.