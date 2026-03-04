Тегеран заявил о готовности к длительному сопротивлению

Иран официально уведомил мир, что его военный потенциал далеко не исчерпан. Министерство обороны исламской республики сделало заявление: Тегеран готов к затяжному конфликту с США и Израилем и пока не применял свое самое современное оружие. В это же время корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне запусков ракет и беспилотников по израильской территории, а США в ответ эвакуируют дипломатов и закрывают два посольства на Ближнем Востоке.

Представитель иранского оборонного ведомства Реза Талаи-Ник, чьи слова процитировало агентство IRNA, дал понять: планы Тегерана рассчитаны на долгую дистанцию.

«У нас есть возможность сопротивляться и продолжать наступательную оборону дольше, чем враг запланировал для этой навязанной войны», — заявил он, добавив, что Иран не намерен раскрывать все козыри в первые дни.

Это предупреждение контрастирует с данными Пентагона, отчитавшегося о поражении более 1250 целей за первые 48 часов операции.

Израиль, со своей стороны, тоже готовится к длительной кампании, хотя премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что конфликт не будет бесконечным и потребует быстрых и решительных действий. Пока же Тель-Авив одобрил планы по возобновлению авиасообщения: воздушное пространство страны откроется вечером в среду, 4 марта, чтобы вернуть домой более 100 тысяч граждан, застрявших за границей из-за ракетной опасности.

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден оправдываться после сообщений иранских СМИ об ударе по школе для девочек, унесшем жизни 160 человек. Рубио заявил, что американские войска «не собирались намеренно наносить удары по школе», но факт гибели мирных жителей уже расследуется. Президент Дональд Трамп, комментируя сложившуюся с кризисом нефти ситуацию, объявил, что ВМС США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, и поручил Вашингтону предоставить услуги морского страхования для защиты торговли.