Российский коммерсант пытался вывезти боеприпасы на миллиард рублей

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о пресечении попытки вывезти из России боеприпасы на 1 млрд рублей. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.

По словам главы ведомства, коммерсанта, который действовал в составе организационной преступной группы, задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Мужчина в июне пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контрактов боеприпасы стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Подельники заключали договоры с российским оборонным заводом на поставку патронов в другие страны от имени иностранных фирм. Однако на самом деле планировали тайно отправить морем часть груза в государство, куда ООН поставлять оружие запрещает. Они указали ложные данные о получателе, чтобы обойти проверки.

На задержанных завели уголовные дела за контрабанду. Все трое отправлены в СИЗО.

Ранее Колокольцев подвел итоги работы ведомства, представив статистику, демонстрирующую положительную динамику в борьбе с преступностью и усиление контроля в миграционной сфере.