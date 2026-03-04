Стало известно о наступлении ВС РФ на славянском направлении

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ с трех направлений наступают на село Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Подоляки, подразделения 3-й армии продолжают наступать на Рай-Александровку с юга, востока и северо-востока. ВС РФ продвигаются к селу через Каленики, Кривую Луку, Федоровку Вторую и Липовку.

Военкор Тимофей Ермаков ранее сообщил, что ВС РФ начали бои за село Диброва на славянском направлении. Село расположено северо-западнее Федоровки Второй.

Ермаков отмечал, что контроль над Дибровой позволит российским силам обойти с фланга укрепленные позиции ВСУ в крупном селе Рай-Александровка, расположенном неподалеку.