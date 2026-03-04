Атаки на Донецк и «главная проблема»: раскрыта опасность новых американских дронов

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что произведенные в США беспилотники, атаковавшие Донецк, обладают высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает News.ru.

Ранее замглавы компании по производству дрондетекторов Дмитрий Садовник рассказал, что ВСУ использовали новый тип американского беспилотника для атаки на Донецк. По его данным, дрон Hornet был применен во время атаки по гражданским объектам города.

Садовник сообщил, что Hornet способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов. Среди отличительных признаков дрона - киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные в задней части.

Беспилотник оснащен спутниковой навигацией и возможностью запрограммировать автономный маршрут. По словам Садовника, обломки указывают, что беспилотник был произведен американской компанией Swift Beat LLC.

«Его [дрона] главная ценность в том, что он может работать и по GPS, и по памяти. То есть если помехи пошли, он просто летит, используя курс, который заложен в систему», - заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что заглушить Hornet или сбить с цели с помощью РЭБ нельзя, но из-за большого размера его можно визуально обнаружить.

Массовый налет на Ростов-на-Дону и Брянск: откуда ВСУ запускали дроны