В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

Сообщения о том, что Иран предлагал ЦРУ завершить конфликт на второй день боевых действий, являются ложью. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник в разведывательном ведомстве Исламской Республики.

«Информированный источник в Министерстве разведки сообщил, что статья в The New York Times о том, что "иранские силы заявили о своей готовности вести переговоры с ЦРУ для прекращения войны", — это полная ложь и психологическая операция во время идущей войны», — передает агентство.

По словам источника, Тегеран не сомневается в том, что «будет продолжать наказывать врага». Он также указал на то, что эта дезинформация свидетельствует о «растущем чувстве беспомощности американцев в военной сфере».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на второй день после начала операции США разведка Ирана связалась с ЦРУ и предложила закончить войну. В материале подчеркивается, что на данный момент Вашингтон не воспринимает предложение иранской стороны всерьез.