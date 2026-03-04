Бывший генерал НАТО предупредил о призраке Третьей мировой войны

Бывший британский военачальник НАТО Ричард Ширрефф признаётся: как человек, посвятивший жизнь армии, он не склонен к громким заявлениям, однако сегодня опасается, что мир может переживать начало Третьей мировой войны.

© Московский Комсомолец

Согласно его заявлению для Daily Mail, войны редко остаются локальными. Они начинаются в одной точке, но быстро выходят за её пределы, подчиняясь логике союзов, амбиций и взаимных обязательств. На фоне продолжающихся бомбардировок на Ближнем Востоке и атак иранских беспилотников «Шахед» по военной и гражданской инфраструктуре всё труднее воспринимать происходящее как очередной региональный кризис. По мнению Ширреффа, в происходящем просматриваются признаки куда более масштабного и опасного процесса.

Он считает, что отправной точкой нынешней эскалации стали удары по иранским ядерным объектам, санкционированные ещё в июне 2025 года президентом США Дональдом Трампом. Официальная цель заключалась в том, чтобы помешать Тегерану приблизиться к созданию ядерного оружия и тем самым предотвратить угрозу существованию Израиля и новую гонку вооружений. После операции американский лидер заявил о полном уничтожении ядерного потенциала Ирана, ссылаясь на спутниковые снимки. Однако дальнейшее развитие событий поставило эти утверждения под сомнение и, по оценке военных экспертов, продемонстрировало, что последствия оказались гораздо серьёзнее ожидаемых.

Напомним, что на военные действия США Ирана продолжает отвечать стремительно и жёстко. Прямые и опосредованные атаки затронули не только Израиль и американские объекты, но и инфраструктуру государств Персидского залива, а также европейских союзников. Военные базы, дипломатические миссии и транспортные узлы оказались втянуты в орбиту конфликта. Всё это произошло за считаные дни, усиливая ощущение, что ситуация выходит из-под контроля и перерастает в противостояние более широкого масштаба.

Ширрефф подчёркивает, что опасность заключается не только в самой ближневосточной арене военных действий, но и в глобальных последствиях возможной наземной операции США. История региона — это череда затяжных и болезненных кампаний для внешних держав. Если Вашингтон окажется глубоко втянутым в новый конфликт, стратегические соперники могут воспользоваться этим моментом.

«Ослабление американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе может создать много окон возможностей. Политика стратегической двусмысленности, которой придерживались США, лишь добавляет неопределённости в вопрос о готовности к прямой защите острова», — поясняет бывший генерал.

Исторические параллели, к которым обращается Ширрефф, усиливают тревогу. Первая мировая война началась с локального убийства, но сложная система союзов втянула в конфликт крупнейшие державы. Вторая мировая война формально стартовала с вторжения в Польшу, однако её предпосылки формировались годами. Главный урок прошлого, по мнению генерала, заключается в том, что мировые войны легко запускаются, но почти не поддаются контролю, когда цепная реакция уже началась.

«Попытка силового давления на Иран может войти в историю как момент, когда был пройден рубеж, за которым локальный конфликт превращается в глобальное противостояние. Намерение остановить распространение ядерного оружия выглядит оправданным с точки зрения безопасности союзников США, однако парадокс международной политики состоит в том, что действия, направленные на предотвращение угрозы, способны её ускорить», — подчеркивает Ширрефф.

Дополнительным фактором остаётся внутренняя политика. Любая администрация испытывает давление экономических показателей, электоральных ожиданий и общественного мнения. В такие моменты внешнеполитические шаги нередко становятся способом продемонстрировать решимость. Но когда речь идёт о столкновении крупных держав, цена подобных решений может оказаться несоизмеримой.

Предупреждение Ширреффа сводится к одному: одновременное развитие конфликтов создаёт уникально опасную конфигурацию. И он напоминает, что, в отличие от начала XX века, сегодня все ключевые игроки обладают оружием, способным уничтожить миллионы людей в считаные часы.

«И если эскалация не будет остановлена дипломатическими усилиями, нынешний кризис может стать тем самым поворотным моментом, который будущие историки назовут началом новой мировой войны», — заключает эксперт.

