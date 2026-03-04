Сводка СВО за день 4 марта 2026: бои за Диброву и удар по лагерю ВСУ

Днем 4 марта военные блогеры сообщили о закреплении ВС РФ в селе под Гуляйполем. В то же время в Минобороны России рассказали об ударе по объектам энергетики и транспорта ВСУ.

ВС РФ закрепились в Верхней Терсе

Российским войскам удалось закрепиться в селе Верхняя Терса под Гуляйполем (Запорожская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку.

«Наши подразделения после того, как заняли населенный пункт Горькое и выбили противника со значительной части полей и лесополос южнее этого населенного пункта, изо всех сил пытаются штурмовать Верхнюю Терсу. Есть закрепление», - заявил Подоляка.

Начало боев за Диброву

ВС РФ начали бои за село Диброва на славянском направлении. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военкора Тимофея Ермакова.

Село расположено северо-западнее Федоровки Второй. По словам Ермакова, контроль над Дибровой позволит российским силам обойти с фланга укрепленные позиции ВСУ в крупном селе Рай-Александровка, расположенном неподалеку.

Удар по объектам энергетики и транспорта ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые военно-промышленным комплексом Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В сообщении отмечается, что также были нанесены удары по местам подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия, складу боеприпасов и по пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 149 районах.

Удар по лагерю бригады ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли ракетный удар по лагерю одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

На Украине сообщили о пробуксовке мирных переговоров с Россией

По информации источников, в палаточном лагере были размещены военнослужащие 125-й тяжелой механизированной бригады ВСУ, также там находился командный пункт. Лагерь был обнаружен в районе села Малиновка и поражен ракетным комплексом «Искандер».