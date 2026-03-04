«Никто не встанет на пути»: названа одна из главных проблем США и Израиля в войне с Ираном
Израилю и США нечего противопоставить миллионной иранской армии. Как сообщает «Царьград», об этом заявил учредитель телеканала Константин Малофеев.
Он отметил, что нанесения неприемлемого экономического ущерба Израилю и Штатам для победы Ирана будет мало — Тегерану потребуется провести наземную операцию.
Он уверен, что у Израиля нет ресурсов и сил, чтобы противостоять подобной масштабной атаке.
Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»
Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.