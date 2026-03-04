«Никто не встанет на пути»: названа одна из главных проблем США и Израиля в войне с Ираном

Израилю и США нечего противопоставить миллионной иранской армии. Как сообщает «Царьград», об этом заявил учредитель телеканала Константин Малофеев.

Он отметил, что нанесения неприемлемого экономического ущерба Израилю и Штатам для победы Ирана будет мало — Тегерану потребуется провести наземную операцию.

«Против миллионной иранской армии Израилю и Америке противопоставить нечего. Шиитский Ирак не будет никаким щитом против иранских войск. Иранские войска способны маршем дойти до границ Израиля — никто, ни в Сирии, ни в Иордании, не встанет у них на пути», — заявил Малофеев.

Он уверен, что у Израиля нет ресурсов и сил, чтобы противостоять подобной масштабной атаке.

Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.