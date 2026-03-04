«Это терроризм»: какие последствия ждут Украину за атаки на российские газовозы

Нападение Украины на российские газовозы является актом терроризма, в ответ Россия способна пресечь поставки товаров в эту страну. Такое мнение высказал News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован 3 марта у берегов Мальты. При этом танкер следовал из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, нападение совершили безэкипажные украинские катера с побережья Ливии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что суда Украина атакует уже не в первый раз.

«Россия понимает, что это международное нарушение. Мы осознаем, что на это не реагирует мировая общественность, тем более на фоне происходящих событий на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что мы должны сделать заявление, что в случае повторных действий против наших судов мы будем вынуждены применить соответствующие меры», — считает парламентарий.

Он напомнил, что у России «есть замечательный подводный флот» и, если поставить ему задачу, можно «закрыть все поставки товаров на Украину» из других стран.