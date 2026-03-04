Цена конфликта: США лишились военной техники на два миллиарда

По оценкам и данным, собранным турецким агентством Anadolu, с 28 февраля США потеряли военную технику на сумму почти два миллиарда долларов в ходе боевых действий против Ирана. Самой дорогостоящей потерей США Anadolu назвало радиолокационную систему раннего предупреждения AN/FPS-132.

AN/FPS-132, размещенная на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, стоит 1,1 миллиарда долларов. В субботу она подверглась ракетному удару со стороны Ирана. Катар подтвердил, что радар был поражен и поврежден.

В воскресенье, 1 марта, три истребителя F-15E Strike Eagle были потеряны в результате ошибочного обстрела со стороны кувейтских средств ПВО. Хотя все шесть членов экипажа выжили, сами самолеты разрушены; стоимость их замены оценивается в 282 миллиона долларов.

Во время своей первой атаки 28 февраля Иран нанес удар по штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Манаме, Бахрейн, уничтожив два терминала спутниковой связи AN/GSC-52B. Приблизительная стоимость терминалов с учетом затрат на развертывание и установку составляет 20 миллионов долларов.

Иран также заявил об уничтожении радиолокационного компонента AN/TPY-2 системы противоракетной обороны THAAD, развернутой в промышленном городе Аль-Рувайс в ОАЭ. Спутниковые снимки, полученные из открытых источников, подтверждают факт попадания. Стоимость уничтоженного компонента оценивается в 500 миллионов долларов.

«В совокупности эти издержки привели к тому, что Иран нанес ущерб военным активам США в регионе на сумму 1,902 миллиарда долларов», - подчеркивается в статье.

С момента начала атак США и Израиля Иран нанес удары как минимум по семи американским военным объектам на Ближнем Востоке: штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне, базе Арифджан в Кувейте, авиабазе Али-аль-Салем и лагерю Бюринг в Кувейте, базе Эрбиль в Ираке, порту Джебель-Али в ОАЭ и авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о «незначительном пожаре и незначительном материальном ущербе» комплексу зданий. По данным американских СМИ, также был поражен офис ЦРУ, расположенный на территории комплекса.

Посольство США в Кувейте также было атаковано. Сообщалось о задымлении вблизи здания. Генеральное консульство США в Дубае подверглось удару беспилотника, который попал по парковке, примыкающей к зданию канцелярии.