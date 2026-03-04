Гладков: ПВО отразила атаку ВСУ на Белгород

Днем в среду над Белгородом и Белгородским округом сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Перехвачены воздушные цели противника, проинформировал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

© Московский Комсомолец

По словам губернатора, предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о других возможных последствиях на земле уточняется оперативными службами.

В завершение второго часа дня в Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность. Предупреждение действовало порядка 10 минут.