Названо военное ограничение США из-за операции в Иране

Антинаркотическая и антикартельная операция США в Эквадоре не отразится на боеспособности Вашингтона и не повлияет на ход конфликта страны с Ираном, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.
Вместе с тем, он добавил, что более масштабные операции, например, на Кубе, становятся невозможны.
Он объяснил, что фокус внимания Вашингтона сегодня направлен на Ближний Восток, а все потенциальные боевые действия на других направлениях отложены в долгий ящик.
Ранее стало известно, что США совместно с вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны. Данную операцию назвали «примером приверженности партнеров США противодействию наркотерроризму».