Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран

Израиль бомбит границу Ирана с Ираком перед вводом в Исламскую республику курдских отрядов. Об этом сообщает израильский «9 канал».

По данным канала, Израиль бомбит иранские объекты на границе страны с Ираком. Отмечается, что цель ударов — подготовка почвы для ввода в Иран отрядов курдского ополчения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать курдских ополченцев, желающих взять в руки оружие для смены власти в Иране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны.

Позднее британский политолог Даниэль Леви в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Израиль может устроить наземную операцию против Тегерана через иранскую часть Курдистана, воспользовавшись помощью сепаратистских движений и создав там постоянный плацдарм.