Более 100 моряков пропало без вести при крушении иранского фрегата

Фрегат иранских военно-морских сил IRIS Dena потерпел крушение у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщил портал Asia Net News.

© ТК «Звезда»

Корабль подал сигнал бедствия в Индийском океане примерно в 40 морских милях от побережья от Шри-Ланки. Как сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат, на борту фрегата находились 180 человек. Корабль затонул.

Военно-морские силы Шри-Ланки провели спасательную операцию. Им удалось эвакуировать около 30 человек.

По сообщению Reuters, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 78 человек. 101 член экипажа считается пропавшим без вести.

Причина произошедшего пока не установлена. По данным СМИ, корабль мог быть атакован американской атомной подводной лодкой.