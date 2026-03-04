Массовый налет на Ростов-на-Дону и Брянск: откуда ВСУ запускали дроны

Запуск беспилотников по Ростову-на-Дону и Брянской области был произведен с территории Украины. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Ростовской области атака была отражена в Миллеровском и Тарасовском районах. А утром стало известно, что украинские БПЛА ударили по электропоезду в Суземке Брянской области.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что города, расположенные относительно недалеко от линии соприкосновения войск, атакуются со стороны Украины.

«Оттуда явно работают по Брянской, Курской, Белгородской областям, Воронежской и Ростовской. Противник может спокойно наносить удары со своей территории», – пояснил эксперт.

При этом жительница Ростовской области Анна отметила, что было хорошо слышно, как летят дроны, а также видна работа российской системы противовоздушной обороны.