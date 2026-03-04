Пентагон показал кадры удара по иранскому фрегату

Пентагон опубликовал в соцсети X кадры атаки на иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

По словам главы ведомства Пита Хегсета, корабль потопила американская подлодка, выпустив в него торпеды.

До этого сообщалось, что не менее 78 человек пострадали в результате атаки подводной лодки на иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. По данным газеты Daily Mirror, судно приписано к Южному флоту военно-морских сил Ирана. В последнее время оно принимало участие в военно-морских учениях, которые проходили в Индии.

Пентагон заявил о победе над Ираном

Накануне иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианесущего корабля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) IRIS Shahid Bagheri, предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.