Подлодка атаковала фрегат Ирана у берегов Шри-Ланки, пострадали 78 человек

Подводная лодка атаковала фрегат Ирана Iris в Индийском океане недалеко от Шри-Ланки. Предварительно, в результате инцидента пострадали не менее 78 человек из состава экипажа. Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство Reuters.

По имеющимся данным, еще 101 член экипажа числится без вести. Сигнал бедствия был подан на рассвете 4 марта. Глава Министерства иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что на данный момент спасены 32 моряка, она находятся в тяжелом состоянии. Причина атаки пока не называется.

Затонувший фрегат находился примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Эксперты продолжают поисково-спасательную операцию, но пока не могут дать точную информацию о местонахождении остальных членов экипажа, говорится в материале.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

КСИР атаковал ракетами американский эсминец

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о якобы поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.