Вооруженные силы Украины могут утратить контроль над территорией Донбасса и рядом других регионов в ближайшее время, если конфликт между США и Ираном затянется. По мнению председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрия Самонкина, внимание Вашингтона, переключившееся на Ближний Восток, неизбежно приведет к сокращению поставок вооружений Киеву, что создаст критическую уязвимость для украинских подразделений.

Эксперт Изборского клуба отмечает, что российская армия уже сейчас демонстрирует значительные успехи, наступая одновременно в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.

По мнению политолога, отказ киевского режима от инициатив по переговорам в текущий момент является стратегической ошибкой.

«Зря киевский режим не продолжает переговорный процесс и не проявляет инициативу, пока США выясняют отношения с Ираном. Как только кризис на Ближнем Востоке дойдет до логического завершения, мы будем обладать более сильными козырями, чтобы принудить Киев пойти на переговоры и территориальные уступки», — заявил Самонкин в беседе с изданием News.ru.

По словам эксперта, в ближайшей перспективе американская администрация будет все меньше уделять внимания украинскому направлению, фактически дистанцируясь от встреч с представителями киевского режима. Самонкин полагает, что Владимир Зеленский может окончательно утратить контроль над рядом территорий еще до начала весенней оттепели, так как «время работает на нашу сторону». Политолог уверен, что единственным выходом для украинской стороны остается немедленная активизация переговорного процесса, пока геополитические условия позволяют обсуждать урегулирование кризиса на более приемлемых для Киева условиях.