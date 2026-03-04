Успехи ВС РФ и женские подразделения ВСУ: обстановка на донецком направлении

Российские подразделения ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта, вынуждая командование Вооруженных сил Украины перебрасывать на передовую в том числе и женщин. Что происходит на донецком направлении, рассказал «Аргументам и фактам» подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Ранее военный эксперт Александр Матюшин прогнозировал, что главным событием 2026 года для ВС России станет битва за Славянск-Краматорск и Дружковскую городскую агломерацию, а также сопутствующие им бои за Красный Лиман и за Купянск. При этом, несмотря на регулярные сообщения о давлении на Славянск, до штурма еще далеко.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, до Славянска от ближайших передовых позиций еще около 15 км и подразделениям ВС России «предстоит огромная работа, чтобы продвинуться к населенному пункту».

«Российским военным предстоит преодолеть ряд хорошо укрепленных стратегических высот ВСУ. Если мы говорим о подступах к Славянску, то здесь ключом к воротам города является Красный Лиман. Именно там сейчас происходят серьезные боестолкновения», — пояснил он.

Также, по словам Марочко, ведется и «продавливание обороны» Вооруженных сил Украины юго-восточнее Славянска, где есть серьезные успехи в Никифоровке. Таким образом, российские военные закрепляются на выгодных рубежах сразу в двух стратегических направлениях. А севернее Славянска бои идут за Святогорск, уточнил эксперт.

Названы цели ударов ВС России по Украине

Он обратил внимание на то, что в районе активных боестолкновений замечены не только отборные части, но и нестандартные для первой линии подразделения.

«Присутствуют батальоны территориальной обороны, националистические подразделения, спецподразделения, наемники. Что касается женских подразделений, они уже почти везде входят в состав ВСУ. Их численность, конечно, не превышает мужскую часть военнослужащих. Но они присутствуют и в районе Славянска», — рассказал Марочко.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что «штурмовать такие города, как Славянск, в лоб нельзя». Город на протяжении долгого времени укреплялся Вооруженными силами Украины и на данный момент первоочередная задача – изнурение противника и уничтожение его укрепрайонов.