Стало известно, откуда ВСУ могли запускать дроны на Волгоград

ВСУ могли запустить дроны в сторону Волгограда с приграничных территорий Украины. Как сообщает aif.ru, об этом заявил генерал-майор Владимир Попов.

Он не исключает, что по Волгограду могут работать «местные диверсионные группы» — спящие ячейки украинских спецслужб. По мере необходимости они «получают сигнал и отрабатывают деньги».

«Нужно смотреть в каждом случае отдельно. Но ВСУ могут работать беспилотниками дальнего действия по нашим достаточно удаленным объектам и со своей территории», — продолжил Попов.

Ранее сообщалось, что над Волгоградской областью в ночь на 4 марта сбили 21 беспилотник. Один из дронов попал по квартире в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе. Пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.